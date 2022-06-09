Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ikram etti - Haberler

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Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ikram etti

İhlas Haber Ajansı - Murat Başal - Ekonomi
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Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ikram ettiDİYARBAKIR Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılış töreni için kentte gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, esnaf ziyareti esnasında vatandaşlarla bir araya gelerek simit, limonata ve meyan şerbeti ikram etti.

Bakan Varank Diyarbakırlılara meyan şerbeti ve limonata ikram etti

DİYARBAKIR Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılış töreni için kentte gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, esnaf ziyareti esnasında vatandaşlarla bir araya gelerek simit, limonata ve meyan şerbeti ikram etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılış töreni için Diyarbakır'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarihi Sur ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Varank esnafa 'Hayırlı işler' dileyerek bir araya geldi. Sıcak sohbet anında hava sıcaklarından bunalan vatandaşlara limonata ve meyan şerbeti ikram eden Bakan Varank, ardından simit dağıtımı da gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Ekonomi

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