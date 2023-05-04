Bakan Varank Bursa'da cantık pidesi ve süt helvası yaptı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mutfak Akademi'de cantık pidesi ve süt helvası pişirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mutfak Akademi'de cantık pidesi ve süt helvası pişirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile BTSO tarafından hayata geçirilen BTSO Mutfak Akademi ile girişimcilerin, gençlerin ve kadınların yiyecek ve içecek sektöründe meslek sahibi olmaları hedeflendi. Burada servis, oditoryum ve barista eğitim alanlar ile sıcak ve hamur işi eğitim mutfakları olmak üzere 5 yeni eğitim alanı oluşturuldu.

Akademide, aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, pastacı yardımcısı, barista, servis görevlisi, pizzacı, dönerci, baklavacı, girişimci aşçı, girişimci pastacı, yiyecek içecek işletmeciliği ve pidecilik alanlarında eğitimler veriliyor. Ayrıca burada eğitimlere katılan kursiyerler, uygulama restoranı olarak kurgulanan 1889 BURSA&DOUBLE F Restoran'da çalışarak uygulamalı eğitimlerini pekiştiriyor.

Aday tanıtım toplantısında "Artık en sevdiğim pide cantıktır" diyen Varank, Bursa'nın ünlü lezzetini üretiminin her aşamasında test etti.

BTSO Mutfak Akademi'yi ziyaret eden Varank, şehrin geleneksel tatlarından süt helvasını da kendi elleriyle pişirdi. Önlüğü takarak cantık hamurunu açan Varank, kürekle cantıkları fırına gönderdi.

AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank'a şef Ömür Akkor yardımcı olurken, akademi öğrencileri Varank'ın yaptığı cantık pidesi ve süt helvasının tadına bakarak tam not verdi.

"Türkiye gastronomi anlamında dünyanın bir numaralı ülkesi"

Varank, BEBKA desteğiyle BTSO Mutfak Akademi'nin yenilendiğini anımsatarak, ziyaretine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde kendilerini sektörde bir adım öne götürecek eğitimleri alabilecek, kendilerini yetiştirecekler. BTSO Mutfak Akademi, staj ve iş eşleştirmeleriyle bursiyerlerin iş bulmasını kolaylaştırdı. Kültürüne baktığımızda tarihsel zenginliklerimizi de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye gastronomi anlamında dünyanın bir numaralı ülkesi diyebiliriz. Bursa da bu lezzetler içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bir Bursalı olarak bu lezzetleri de bundan sonra hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha çok tanıtacağız."

Şef Ömür Akkor da Bursa'nın özellikle mandıracılık anlamında tarihi bir merkez olduğunu vurgulayarak, "9 bin sene önce burada yapılan kazılarda bulunan küplerin kenarlarında biriken süt yağlarını görüyoruz. Bursa, Osmanlı'ya da payitahtlık yaptı. O yüzden saraydan kalan yemekler var. Okulu gezdim ve çok etkileyici buldum. Müthiş bir gündü benim için. İlk fırsatta ders için tekrar bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Bursa Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak eşlik etti.

Bursa cantık ve süt helvası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında tescillenerek coğrafi işaret alan ürünler arasında bulunuyor.