Bakan Varank, Bahçelievler Belediyesi'nin bayramlaşma programına katıldı Açıklaması

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin her tarafında bir seferberlik hamlesi olduğunu belirterek, "Yatırımlar son sürat devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle beraber biz çok daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi göreceğiz." dedi.

Bahçelievler Belediyesi'nce düzenlenen bayramlaşma programına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, bereketli bir ramazan ayını geride bıraktıklarını, ibadet ve dualarını ellerinden geldiğince yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Güzel ramazanın ardından müjdeli bayrama eriştiklerini dile getiren Varank, sürekli imtihanlarla karşılaşan insanoğlunun son 2 yıldır annesine ve babasına dahi gidemediğini, bir olmanın ve karşılıklı ziyaretlerin ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

"Ramazan Bayramı bir müjde ve mutluluk" diyen Varank, adet olduğu üzere bu sürede ziyaretler yapmaya çalıştıklarını, bayramları bu güvenlikle yaşamanın bir bedeli olduğunu, Irak'ın kuzeyinde Türk askerinin Pençe-Kilit Operasyonu'nu sürdürdüğünü anlattı.

Varank, Türkiye'nin 40-45 yıldır terörle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Daha önce adeta sınırlarımız içerisinde belirlediğimiz bir bölgede kendimizi korumaya çalışırken Cumhurbaşkanımız artık yeni bir konsepte geçti. Terörle mücadelede 'Artık biz teröristleri nerede olurlarsa olsun bulacağız. Sınırın içinde beklemek yok, terörist mağaradaysa gidip onu bulacağız ve imha edeceğiz' dedi." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda bunun için Irak'ın kuzeyinde mücadele ettiğini aktaran Varank, "Her bir taşın altını kaldırarak terörist var mı yok mu diye kontrol ediyorlar ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar." dedi.

"Türkiye içerisinde hiçbir terörist bırakmadık"

Mustafa Varank, Türkiye'nin bugüne kadar şehirlerde patlayan bombalar ve sınır karakollarında verilen şehitler nedeniyle çok acı çektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın kararlılığı sayesinde artık Türkiye içerisinde hiçbir terörist bırakmadık. Terörü sınırlarımızın dışına attık ve artık terörle sınırlarımızın dışında mücadele ediyoruz. Tabii burada başka partilerden arkadaşlarımız var. Lütfen, kusuruma bakamasınlar, bayram günü bunlardan bahsetmek istemezdim. Biz şehirlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Kandil'de dağda kalaşnikofla fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gözaltına alındı. Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken bir bakıyorsunuz teröristler gelmişler sizin belediyelerinizde tekrar boy gösteriyor. Tabii biz bunun neyin diyeti olduğunu, bu insanların nasıl işe alındığını gayet iyi biliyoruz."

Varank, bunu dile getirdiklerinde "Belediye olarak terör yandaşlarını nasıl tespit edelim?" denildiğini belirterek, "İBB Başkanı ilk seçildiğinde nasıl AK Partilileri tespit edip 13-14 bin kardeşimizi işten attıysa, buna nasıl hakkı yetiyorsa, bir zahmet o teröristleri tespit etmenin yolunu bulsun." dedi.

"Ülkenin her tarafında yatırımlar son sürat devam ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi gerçek anlamda kalkındırmak için yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir model ortaya koyduğunu söyledi.

Birkaç gün önce Batman'da olduklarını, orada sanayicilerin kendisine "Bakanım yatırım yapacak yerimiz yok. Lütfen bize yer verin. Biz fabrikalarımızı büyütmek istiyoruz." dediğini aktaran Varank, kısa süre önce ziyaret ettiği Karaman'da yatırımcıların çalıştıracak insan bulamadığına dair dert yandığını ifade etti.

Varank, "Ülkenin her tarafında bir seferberlik hamlesi var. Yatırımlar son sürat devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle beraber biz çok daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi göreceğiz." dedi.

Ekonomideki sıkıntıları elbette görmezden gelmediklerini ifade eden Varank, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Varank, sıkıntıların büyük kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu, enerji maliyetinin her geçen gün arttığını, emtialarda ciddi oynaklık olduğunu vurgulayarak, "Ama Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz ve çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız." diye konuştu.

Salondakilerden kendilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenmeye devam etmelerini isteyen Varank, böyle dalgalı bir denizde bu gemiyi ancak Erdoğan gibi bir kaptanın yürütebileceğini söyledi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bahçelievler Belediyesi için, bu ilçede yaşayan çocuklar, yaşlılar ve tüm sakinler için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Ramazan'da Bahçelievler'de 20 bin haneyi ziyaret ettik"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır bayramlaşma güzelliğinden yoksun kaldıklarını belirterek, hep birlikte bayram kutlamayı, bayramlaşmayı özlediklerini ifade etti.

Bahçelievler ilçesine ilişkin bilgiler veren Bahadır, "Biz de Ramazan ayında belediye olarak yaklaşık 20 bin haneye gittik. İhtiyaç sahibi ailelerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olduk. Daha önceden yapılmayan bir şeyi yaptık. Belediye başkanlarımızın yanı sıra müdürlerimizi ve şeflerimizi de evlere gönderdik. Onlar, kendilerini gören ihtiyaç sahibi ailelerin gözlerindeki mutluluğu gördükten sonra 'iyi ki bizleri gönderdiniz' dediler." şeklinde konuştu.