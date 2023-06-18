Zengezur Koridoru, doğu-batı ticaretine olumlu katkı sağlayacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak. Bu da Pekin'den Londra'ya uzanan doğu- batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaşım Bakanı Reşat Nebiyev ile Zengezur Koridoru üzerine görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Azerbaycan'ın batısı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden kara ve demir yolu ile birleştirecek Zengezur Koridoru'nda mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, "Zengezur Koridoru, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya'da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak. Bu da Pekin'den Londra'ya uzanan doğu-batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek iş birlikleri ile ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlayacak olan Kars-Nahçıvan demir yolu projesi kapsamında; Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "Ordubad'dan Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan Velidağ İstasyonu'na kadar olan 158 kilometrelik hat kapsamlı olarak tamir edilecek. Ayrıca hat, Velidağ'dan Ermenistan sınırına kadar 14 kilometre uzatılacak. Bu sayede Kars- Tiflis- Bakü üzerinden Gürcistan'a bağlanan yapıya alternatif olarak Kars- Dilucu üzerinden Nahçıvan'a bağlanarak koridora erişmek mümkün olabilecek" ifadelerini kullandı.