Bakan Uraloğlu: "Van'a 37 milyar 660 milyon liranın üzerinde harcama yaptık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan GES açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da katıldığı GES (Güneş Enerji Sistemleri) açılış töreninde yaptığı konuşmada "Van'ın ulaşım ve...

Bakan Uraloğlu: " Van'a 37 milyar 660 milyon liranın üzerinde harcama yaptık"

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan GES açılışı

VAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da katıldığı GES (Güneş Enerji Sistemleri) açılış töreninde yaptığı konuşmada " Van'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yatırımları için 37 milyar 660 milyon liranın üzerinde harcama yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde yaptığı ziyaretlerin ardından Van'a geçti. Bugün de Van'daki programlarına devam eden Bakan Uraloğlu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından GES (Güneş Enerji Sistemleri) açılış törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seyit Fehim Arvasi döneminde dile getirilen "Dünyada Van, ahirette iman" sözünün boşuna söylenmediğini belirterek, "Anadolu medeniyetlerinden pek çok iz taşıyan, Doğu'nun en büyük illerinden biri olan Van, doğal güzellikleriyle görkemli illerimizdendir. Bugün burada güneş enerji santrali açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. 21 yıldır doğu ile batıyı birbirinden ayırmaksızın, ulaştırma ve haberleşme alanında pek çok yatırıma imza attık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladık ve hizmete açtık. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. Bizler; 20 yılda Türkiye'ye çağ atlattık" dedi.

"Ülkemizin her noktasını yatırım planlarımıza dahil ediyoruz" diyen Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette gösterdiğimiz bu özeni, Van ilimiz için de gösteriyoruz. Bugüne kadar Van'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yatırımları için 37 milyar 660 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yolu, 583 kilometreye çıkardık. İlimizde 2003'e kadar bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol bulunmazken, biz tam 320 kilometre bitümlü sıcak karışım standardında yol yaptık. Van'ı Bitlis'e bölünmüş yollarla bağladık. Daha dün Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan, Yeniköprü-Yüksekova Yolu üzerinde 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli'nde ve yine Van-Hakkari kara yolunda '32 virajlar' olarak bilinen Güzeldere Geçiti'nde 3 bin 150 metrelik Güzeldere Tüneli'nde ışık görme törenleri gerçekleştirdik. Van Edremit-Gevaş-Bitlis Yolu, Erciş-Muradiye Çaldıran Yolu, Van-Özalp-Saray-Kapıköy Yolunu bölünmüş yol standardında tamamladık. Bin 400 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde Karabet Kar Tünelini, 2 bin 306 metrelik Kuskıran Tüneli ve 250 metrelik Çatak Çığ Tünelini trafiğe açtık. İlimiz sınırlarında 131 kilometrelik demiryolu ağımız mevcuttur. 50 vagon taşıma kapasiteli Sultan Alparslan ile İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van liman sahasını taradık. 131 kilometrelik mevcut konvansiyonel hattın yenileme ve komple bakımını yaptık."

"İkinci güneş enerjisi santrali projesini tamamlayarak hizmete sunuyoruz"

Van Ferit Melen Havalimanı'nda 2003 yılında 144 bin 3 olan yolcu trafiğinin 2022 yılında 1 milyon 311 bine ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Edremit Küçük Tekne Barınağı inşaatını bitirdik. Gevaş Barınağını ve Gevaş Akdamar İskelesi'ni onardık. İlimizde halen devam eden 10 adet karayolu projemiz ve 2 adet denizcilik projemiz var. Durmadan her daim Türkiye için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Günümüzde atmosfere ve çevreye zarar vermeyen, ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hızla artmaktadır. Bu şuurla ilk olarak 2017 yılı aralık ayında İzmir'de güneş enerjisi santralini kullanıma aldık. Bugün de Van 11. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki ikinci güneş enerjisi santrali projesini tamamlayarak hizmete sunuyoruz. 100 bin metre kare alan üzerine kurulan santralimiz; 5 adet trafo, 45 adet inverter, 10 bin 400 adet panelden oluşuyor. Ayrıca 5 bin 600 kilovatlık kurulu güce sahip. İşletme süresi boyunca en az yüzde 70 verimle çalışacak ve sözleşme süresi sonunda en az yüzde 70 verimle çalışır halde idaremize devredilecektir" diye konuştu.

"Sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalışıyoruz"

Santralin Türkiye'de Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle hayata geçirilen ilk güneş enerjisi santrali olduğunu da belirten Bakan Uraloğlu, "Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji ve maliyet tasarruflarıyla, sözleşme süresince tüm maliyetlerin karşılanması garanti altına alındı. Böylece; sözleşme süresi boyunca hem yapım hem de işletme giderleri için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Projemizde herhangi bir kamu bütçesi kullanmadık. 14 yıllık işletme süresi boyunca güncel enerji fiyatı üzerinden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüzün enerji harcamalarında yüzde 13 indirim uygulanacak. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren de bedelsiz olarak Karayolları 11. Bölge Müdürlüğümüze devredilecek ve kurumumuza bağlı bütün birimlerin tüm enerji ihtiyacı herhangi bir bedel ödemeksizin buradan karşılanacak. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için durmadan çalışıyor; ulaşımın çehresini değiştiren yatırımlarımızla, yarınlarımıza yaşanabilir, temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede peyzaj çalışmaları, çevre temizliği, ağaçlandırma ve yeşili koruyan pek çok projeye imza atıyoruz. Karayolu güzergahlarındaki yapım çalışmalarında yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerde, onların hayatlarını tehlikeye sokmamak için alınabilecek en uygun önlem olarak 'Ekolojik Köprüler' inşa ediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu projesi bünyesinde yaban hayvanlarının otoyoldan etkilenmeden hayatlarına devam etmeleri amacıyla Uskumruköy'de 'Ekolojik Köprü'yü hayata geçirdik. Türkiye'de, yaban hayatı geçişi öncelikli olarak düzenlenmiş 'İlk Yaban Hayatı Köprüsü', Gülek Boğazı ile Akdeniz'i bağlayan Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun 30. kilometresinde 'Orman Ekosistem Köprüsü' adıyla inşa ettik. Tarihi dokuları bozmamak adına; Menemen- Aliağa- Çandarlı Projesi'nin temas ettiği tarihi Larisa kentinin tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermemek için, bölge tünel yapılarak geçildi. Yürüttüğümüz çalışmalarla yollar akıllanırken, çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor. Araç trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi gibi kaynaklardan doğan gürültü yükünü gösteren gürültü haritalama çalışmalarımız ile oluşturduğumuz gürültü eylem planlamasıyla, söz konusu sahaları ayırt ederek, uygun önlemler alıyoruz. İnsan ve çevreye duyarlı AR-Ge çalışmaları çerçevesinde; çevre dostu, su bazlı yol çizgi boyaları, daha az enerji ve emisyon salınımıyla üretilen ılık asfalt teknolojisi, yarma ve tünel portallarında kazı imalatını azaltacak tasarım ve yapım teknolojileri ile çevre dostu buz çözücü ve önleyici sıvılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; amacımız, gelecek nesillerimize yaşanabilir, temiz bir dünya, yaşanabilir bir çevre sunmaktır. Bu düşüncelerle güneş enerji santralimizin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış kurdelesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından kesildi.