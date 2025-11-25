Haberler

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Temaslarda Ulaştırma İşbirliklerini Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da yapılan bir dizi görüşmede İngiliz, Katarlı, Maltalı ve Faslı mevkidaşları ile ulaştırma ve altyapı projelerini ele aldı. Görüşmelerde ortak işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiliz, Katarlı, Maltalı ve Faslı mevkidaşlarıyla yaptığı bir dizi görüşmede, Türkiye ile bu ülkeler arasında ulaştırma ve altyapı alanındaki projeleri ve işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Uraoğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 34. Dönem Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Londra'da temaslarını sürdürdü.

Bakan Uraloğlu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh ile yapılan görüşmede ulaştırma ve lojistik alanında yapılacak çalışmalar ve işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett ile bir araya gelen Uraloğlu, iki ülkenin ulaşım ve altyapı projelerini ele alarak mevcut işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Uraloğlu, Katar Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere Türkiye ve Katar'ın ortak çalışmaları üzerinde istişarede bulunuldu.

Bakan Uraloğlu'nun son toplantısı İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile oldu.

Görüşmeye ilişkin paylaşımında Uraloğlu, "İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander Hanımefendi'yi ziyaret ettik. Ulaştırma alanındaki güncel gelişmeler, sürdürülebilir projeler ve karşılıklı işbirliğimizi güçlendirecek adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak güçlü ulaşım altyapımız ve stratejik vizyonumuzla küresel ölçekte ortaklıklara değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
