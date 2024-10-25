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Bakan Uraloğlu, SAHA EXPO Fuarı'nda Savunma Sanayi Stantlarını Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu, SAHA EXPO Fuarı'nda Savunma Sanayi Stantlarını Ziyaret Etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çeşitli savunma sanayi firmalarının stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki stantları gezdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Türksat AŞ'nin, Ulak Haberleşmenin stantlarını ziyaret eden Uraloğlu, ayrıca ASELSAN'ın, Baykar'ın, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin, ASSAN Group'un ve CANiK'in de aralarında olduğu savunma sanayi firmalarının stantlarını ziyaret ederek, ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Havacılık İstanbul Politika Ekonomi Uzay

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