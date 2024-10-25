Bakan Uraloğlu, SAHA EXPO Fuarı'nda Savunma Sanayi Stantlarını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki stantları gezdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Türksat AŞ'nin, Ulak Haberleşmenin stantlarını ziyaret eden Uraloğlu, ayrıca ASELSAN'ın, Baykar'ın, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin, ASSAN Group'un ve CANiK'in de aralarında olduğu savunma sanayi firmalarının stantlarını ziyaret ederek, ürettikleri ürünler hakkında bilgi aldı.