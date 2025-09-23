Bakan Uraloğlu'ndan TCDD'nin 169. Yıl Dönümüne Özel Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 169'uncu kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Demir yollarımız milletimizi birbirine daha da yakınlaştırmaya devam ediyor. Geleceğe güçlü adımlarla ilerlerken her yolculukta güven ve konforu sizlere sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından TCDD'nin kuruluş yıl dönümüne dair paylaşım yaptı.

169 yıldır rayların üzerinde sadece yol değil, umut, emek ve muhabbet taşıdıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yollarımız milletimizi birbirine daha da yakınlaştırmaya devam ediyor. Geleceğe güçlü adımlarla ilerlerken her yolculukta güven ve konforu sizlere sunmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte daha nice yıllarda demir yollarımızla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz."