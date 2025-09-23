Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan TCDD'nin 169. Yıl Dönümüne Özel Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin 169. kuruluş yıl dönümünde demir yollarının milletimizi birbirine yaklaştırdığını vurguladı. Gelecek için güven ve konfor sözü verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 169'uncu kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "Demir yollarımız milletimizi birbirine daha da yakınlaştırmaya devam ediyor. Geleceğe güçlü adımlarla ilerlerken her yolculukta güven ve konforu sizlere sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

169 yıldır rayların üzerinde sadece yol değil, umut, emek ve muhabbet taşıdıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yollarımız milletimizi birbirine daha da yakınlaştırmaya devam ediyor. Geleceğe güçlü adımlarla ilerlerken her yolculukta güven ve konforu sizlere sunmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte daha nice yıllarda demir yollarımızla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
