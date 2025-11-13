Bakan Uraloğlu'ndan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"OGM'ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakarlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."