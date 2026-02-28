Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Şubat sürecini eleştirerek, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün tanınmayacağını ve demokrasinin savunulacağını vurguladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığımızı, demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin sonuna kadar savunucusu olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat sürecinin milletin iradesine parmak sallanan karanlık bir zihniyetin adı olduğunu bildirdi.

O dönem yaşananlara dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"28 Şubat, inancından, kimliğinden, kılık kıyafetinden, düşüncesinden dolayı insanların fişlendiği, gençlerin hayallerinin yarım bırakıldığı, ailelerin acıyla sınandığı bir utanç sayfasıdır. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığımızı, demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin sonuna kadar savunucusu olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Bu ülkenin kaderini sadece millet belirler."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!