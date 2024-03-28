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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da 17,5 kilometrelik metro inşaatı devam ediyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, en son İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metroyu hizmete açtıklarını belirterek, "Oradan başlayıp, Halkalı'ya kadar inecek olan 17,5 kilometrelik metro inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor." dedi.

Bakan Uraloğlu, Küçükçekmece'de mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Uraloğlu, İstanbul'daki trafik yoğunluğuna işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kentte yaptığı, devam eden ve planladığı projeleri hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, daha yaşanabilir bir İstanbul için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da iki boğaz köprüsü var. Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki günlük trafik 200 bin, FSM'de aşağı yukarı 250 bin civarında. Avrasya Tüneli'nde de aşağı yukarı 80 bin. Marmaray'da günde 290-300 sefer yapılıyor. Orada 600-650 bin civarında İstanbullumuza, vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük geçen araç sayısı 150 bin, bunun da büyük bölümü ağır taşıt trafiği. Ulaşım adına yaptığımız İstanbul Havalimanı gibi diğer projelerimiz var."

"Sadece bu yıl 4 metro açılışı yaptık"

Bakan Uraloğlu, yaptıkları projeler sayesinde İstanbul'daki birçok yükü azalttıklarını kaydederek, metrolarla ilgili Küçükçekmece'nin bazı problemleri olduğunu bildiklerini, Bakanlık olarak bunun için çalıştıklarını anlattı.

Sadece bu yıl 4 metro açılışı yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"En son İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metroyu hizmete açtık. Oradan başlayıp, Halkalı'ya kadar inecek olan 17,5 kilometrelik metro inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor. O Küçükçekmece'mize de inşallah hizmet etmiş olacak. Muhtemelen önümüzdeki senenin bugünlerine kalmadan onu da açmış olacağız ve İstanbul'un trafiğine ciddi bir katkı sağlamış olacağız. 10 yılda İstanbul'a yaklaşık 600 kilometre daha yeni metro yaparak kentin trafiğini azaltacağız. Her bireyin ortalama 64-65 dakika trafikte geçirdiğiniz zamanı, bu projeleri bitirdiğimizde 30-35 en fazla 40 dakikalara düşürmüş olacağız." bilgisini verdi.

Uraloğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere değinerek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçilmesiyle bu çalışmaların çok daha koordineli ve hızlı yürüyeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu esnafı ziyaret etti

Konuşmasının ardından Sefaköy'de esnaf ziyareti yapan Uraloğlu'na vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaret esnasında Avcılar'da oturan bir vatandaşla sohbet eden Uraloğlu, İstanbul'daki metro yapılanmasına ilişkin kendisine bilgi vererek, taleplerini dinledi.

Uraloğlu, ziyaretleri sırasında esnaftan alışveriş de yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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