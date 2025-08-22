Bakan Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı ile Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz." dedi.

Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Zengezur Koridoru'nun kapısını sonuna kadar açıp Güney Kafkasya'da barış ve refah dolu yeni bir dönem başlatacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının yapım çalışmalarını başlatmanın tarifsiz heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin, hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin, tarihi ipek ve baharat yolları gibi kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında olduğunu, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Orta Asya'dan Afrika'ya uzanan koridorun da tam ortasında bulunduğunu anlatan Uraloğlu, özellikle dünyadaki son siyasi gelişmeler de Türkiye'nin kilit noktasını teşkil ettiği Orta Koridor'un stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu işaret etti.

Orta Koridor'un geliştirilmesinin önemini anlatan Uraloğlu, "Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdik ve yeni proaktif projelerimize de devam ediyoruz. Bugün, sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir köprünün, Çin'den Avrupa'ya uzanan Asya ile Avrupa arasındaki sosyoekonomik ilişkileri daha da pekiştirecek çelikten bir uluslararası bağın yapımına başlıyoruz." diye konuştu.

Ulaşımın, medeniyetlerin buluşma noktası, milletlerin birleşme köprüsü ve ekonomilerin can damarı, kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu belirten Uraloğlu, demir yollarının da bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biri olduğunu kaydetti.

"Son 23 yılda ulaşıma 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yollarını bir devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektörlerden biri olarak belirlediklerini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Demir yolu hatlarımızın limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Mevcut hatlarımızın modernizasyonuna devam ediyoruz. Yaklaşık yüzde 70-80 oranında elektrikli ve sinyalli hale getirdik.

Son 23 yılda ulaşıma 300 milyar dolara yakın bir yatırım yaptık. Bunun önemli bir parçası 64 milyar dolarla artık demir yollarını oluşturuyor. Artık bundan sonraki önceliğimiz ve ödeneklerimizin büyük bir bölümünü demir yollarına aktarmaktır. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza; 2025 yılı itibarıyla, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre yeni hat ekledik. Demir yolu ağı uzunluğumuzu 14 bin kilometreye yükselttik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolları hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan 'Demir İpek Yolu'nun merkezi yaptık. Hayata geçirdiğimiz bu iki proaktif projeyle demir yolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol ülkemizin lojistik gücüne güç kattı."

Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır"

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı ile Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesini sağlayacak en somut ilk adımlarından birini atarak, sadece Türkiye'nin değil, tüm Güney Kafkasya'nın ve Avrasya'nın geleceğine damga vuruyoruz. Bu proje, uluslararası barış ve refah için bir yol haritasıdır. Zengezur Koridoru, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecektir. Başta Orta Koridor'un paydaşı olan ülkeler olmak üzere küresel ticarette tüm dünya için altın bir çağ başlatacaktır.

Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliğini artıracak, sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini hızlandıracaktır. 224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattımızı; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edeceğiz. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hattımız; 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez ile bir mühendislik harikası olacaktır."

(Sürecek)