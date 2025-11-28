Haberler

Bakan Uraloğlu: KAIROS Gemisinin Mürettebatı Kurtarıldı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de petrol yüklü KAIROS gemisinde bulunan 25 personelin kurtarıldığını açıkladı. VIRAT isimli gemideki 20 personelin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KAIROS gemisinde bulunan 25 kişilik mürettebatın kurtarıldığını, VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde yaşanan patlamalar sonrasında, çalışmaların ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin olay yerine ivedilikle sevk edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
