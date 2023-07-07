Bakan Uraloğlu: İşçilerimizin haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak

Bakan Uraloğlu: İşçilerimizin haklarında hatırı sayılır kazanımları olacakUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KGM'de düzenlenen '20'nci Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ile KGM işçileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İşçi kardeşlerimizin 20'nci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir bakanlığın mensupları olarak personelimize verdiğimiz değer ve sağladığımız imkanların onlar için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sizlerin çalışma azmini ve motivasyonunu yükselttiği gibi bakanlığımızın kurumsal kimliğinin güçlenmesinde de büyük rol oynadığını çok iyi biliyoruz. Her daim nihai amacımız, birimlerimizde çalışan tüm mensuplarımızın çalışma verimini en üst seviyeye çıkarmaktır. Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz" ifadelerini kullandı.