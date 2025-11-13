Haberler

Türkiye-Gürcistan İşbirliği ve Taziye Ziyareti

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile görüşmesinde mevkidaşının taziye dileklerini kabul ettiğini ve iki ülke arasında altyapı işbirliklerinin görüşüldüğünü ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ile görüşmesinde mevkidaşının taziye dileklerini kabul ettiğini ve iki ülke arasında altyapı işbirliklerinin görüşüldüğünü ifade etti.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Gürcistan Altyapı Bakanı Revaz Sokhadze ve beraberindeki heyetle görüştüğünü belirtti.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasına ilişkin Sokhadze'nin taziye dileklerini ilettiğini bildiren Uraloğlu, konuk Bakan'ın son yaşanan trajik uçak kazasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini ve Türkiye ile bu konuda tam işbirliği içinde olduklarını söylediğini aktardı.

Uraloğlu, "20 vatan evladımızın şehit düştüğü elim uçak kazası dolayısıyla ülkemize taziyelerini ileten Sayın Bakan'a ve Gürcistan makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk müteahhitler, bugüne kadar Gürcistan'da 5,6 milyar dolarlık proje üstlendi

Toplantıda Türkiye ile Gürcistan'ın sadece komşu ülkeler değil aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım ağlarında tamamlayıcı ve kilit roller üstlenen iki stratejik ortak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı haline geldiğini ve bundan dolayı memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Uraloğlu, bölgede ortak refah ve istikrar alanı oluşturulması hedefi doğrultusunda Türkiye'nin, bölgesel işbirliğine ve kalkınma projelerinin geliştirilmesine önem verdiğine dikkati çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliğiyle Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı gibi önemli projeler hayata geçirildi." bilgisini paylaştı.

Asya ve Avrupa'yı önemli geçişlerle birbirine bağladıklarını belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projeleri uygulamaya aldıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, önceki köprülerle beraber toplam 6 noktadan Asya ve Avrupa'nın kara bağlantısının bulunduğuna işaret ederek, "Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nın potansiyelini artırmak için Gürcistan'daki Ahılkelek İstasyonu ile Kars Lojistik Merkezi arasında ray açıklığı uyumlu ikinci bir demir yolu hattı kurulmasının yük akışını hızlandıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası sahada faaliyet gösteren Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 461 proje ve yaklaşık 530 milyar dolarlık inşaat projesini başarıyla tamamladığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Dünya'nın En Büyük 250 Müteahhidi Listesi'nde 43 firmamız bulunmaktadır. Bu listede Çin'den sonra en fazla firması olan ülke Türkiye'dir. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki nitelikli projelerde başarılarını, kalitelerini ve güvenirliklerini kanıtlamış olan müteahhitlerimiz, bugüne kadar Gürcistan'da 5,6 milyar dolar değerinde toplam 304 proje üstlenmiştir."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
