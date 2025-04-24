Bakan Uraloğlu, GSM operatörleriyle bir araya gelecek Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle üç operatörle İstanbul'da bir araya geleceklerini belirterek, "Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyız konusunu konuşmak üzere masaya oturacağız, bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi" için bir otelde düzenlenen tanıtım etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Depremde deniz yapılarında herhangi bir problemin olmadığını bildiren Uraloğlu, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuşların ilk anda durdurulduğunu, gerekli kontrollerin ardından da devam ettiğini anlattı.

Kara yollarında Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri, Avrasya Tüneli ve Marmaray ile Osmangazi ve Çanakkale köprülerinde bir problem olmadığını aktaran Uraloğlu, depremden ciddi şekilde etkilenen Çamlıca Kulesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığını, yapısal bir problem olmadığını, demir yolları ve Marmaray'da da gerekli takiplerin yapıldığını söyledi.

"İnternet tabanlı uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı"

Uraloğlu, insanların, durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak istemesi nedeniyle iletişim altyapında ciddi yüklenme olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen iletişimin normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. Esasında web tabanlı, internet tabanlı ve Whatsapp, Bip, Facetime gibi uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. Ancak ilk etaptaki refleksle yaklaşık 15 dakikalık bölümde ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik. Süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve üç operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Ama böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Birçok bilgiyi arkadaşlarımızdan aldık. Öğleden sonra Bakanlıkta bu işe yetkin olan arkadaşlarım ve üç operatörün teknik ekibiyle İstanbul'da bir araya geliyoruz. Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyız konusunu konuşmak üzere masaya oturacağız, bu anlamda da olması gerektiği halde olmayan eksikliklerle ilgili de gereğini yapacağız."

"Uçaklarda tavan fiyatlar asla geçilmedi"

Hava yollarında "business" koltuklar haricinde tavan ücret uygulamasının üzerinde hiç kimsenin bilet satamayacağını ve satmadığını vurgulayan Uraloğlu, depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan çıkış refleksi olduğunu belirtti.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yapıların hiç etkilenmediğini ve insanların bu yolla çıkış sağladığını bildirerek, "Hava yoluna talep olunca hem THY hem de Pegasus bilet ücretlerini 1750 liraya düşürdü. Biz, bu tür şeyleri gerektiğinde bedava da yaparız, çok net. Onun için fiyatların bir anda yükselmiş olmasıyla ilgili algı var, ama tavan fiyatlar asla geçilmedi." dedi.

Uraloğlu, bu süreçte tavan fiyatın aşılmadığını, bu konuda tespit varsa kendilerine iletilmesi halinde gereğinin yapılacağını söyledi.

"GSM operatörlerine en büyük ceza yeni yatırımların yapılması"

Uraloğlu, 6 Şubat depreminde yaşanan iletişim sorunun hatırlatılması üzerine, GSM operatörlerine verilen en büyük cezanın yeni yatırımların yapılması olduğunu belirtti.

İstanbul'da GSM alanında kullanılan kulelerin deprem anında yıkılmaması için çelik olarak kurulduğunu dile getiren Uraloğlu, "Öncelikle kamu arazilerine sonra da müsait olan diğer arazilere kuruluyor. Hepimiz kriz anında sevdiklerimize ulaşalım istiyoruz, ama bir taraftan da bazı istasyonlarının sağlık endişesinden uzak olmasını istiyoruz, bu durumu optimize etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.