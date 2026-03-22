Bakan Uraloğlu'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Katar'da yaşanan elim helikopter kazasında 1 asker ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu haberini, derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Uraloğlu, "Kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatlarını kaybeden 4 askeri için de dost ve kardeş ülke Katar'a taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Seda Tolmaç