Bakan Uraloğlu, 2024'ün İlk Dokuz Ayında Limanlardaki Yük Elleçlemesinin Artışını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak- Eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 397 milyon 790 bin 70 ton, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 10 milyon 140 bin 359 TEU'ya ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Ocak- Eylül dönemi denizcilik istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bu yılın eylül ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 41 milyon 672 bin 93 ton olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak, toplam 397 milyon 790 bin 70 tona ulaştı. Eylül ayında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 11 milyon 61 bin 539 ton olarak gerçekleşti. Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 19 milyon 870 bin 521 ton olarak gerçekleşti. Eylül ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalarak 30 milyon 878 bin 569 ton olarak gerçekleşti" dedi.

En fazla yük elleçlemesi Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nda gerçekleşti

Eylül ayında bölge liman başkanlıkları bazında ise en fazla yük elleçlemesinin 6 milyon 541 bin 432 ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı 6 milyon 318 bin 124 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 387 bin 829 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" dedi.

Uraloğlu, eylül ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 293 bin 766 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 499 bin 758 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

En fazla artış gösteren yük cinsi demir cevheri ve konsantreleri oldu

Eylül ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin demir cevheri ve konsantreleri elleçlemesi olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Limanlardan 1 milyon 72 bin 237 ton demir cevheri ve konsantreleri yük elleçlemesi gerçekleştirildi. Ayrıca eylül ayında portland çimento 807 bin 166 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olurken, söz konusu yük cinsini fuel oil ve feldispat yük cinsleri takip etti. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti" diye konuştu.

En fazla yük taşıması İtalya, ABD ve Mısır'a gerçekleşti

Uraloğlu, eylül ayında limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya olduğunu, bunu ABD ve Mısır'a yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Deniz yolu ile Türkiye limanlarına gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen 30 milyon 878 bin 569 ton yurt dışı yükün yüzde 8,8'i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylül ayında Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 710 bin 506 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise 28 milyon 168 bin 63 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı."

Elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı

Eylül ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 78 bin 841 TEU'ya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, yılın ilk 9 ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 10 milyon 140 bin 359 TEU'ya çıktığını vurguladı. - ANKARA