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Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda düşüş bekliyoruz

Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda düşüş bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonrası yapılan değerlendirmelerde, yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngördüklerini söyledi.

Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonrası değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43'e, 12 ay sonrası için yüzde 30'a ve 24 ay sonrası için yüzde 19,3'e düştüğünü ifade eden Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi. Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek

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