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Bakan Şimşek Yalova'da İş Dünyası Buluşması'na Katıldı

Bakan Şimşek Yalova'da İş Dünyası Buluşması'na Katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova'da düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' programına katıldı. Etkinliğe Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yalova'da düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda (YTSO) gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için kente gelen Bakan Şimşek'i Vali Hülya Kaya karşıladı. Şimşek, ardından YTSO Başkanı Cemil Demiryürek'in makamına geçti. Şimşek, sonrasında ise YTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması" programına katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Şimşek, programın ardından kentten ayrıldı.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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