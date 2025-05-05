Bakan Şimşek: 'Yaklaşık 2 milyar dolarlık cari fazlamız var. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok. Mayıs 2023'te altın hariç 26 milyar...

Bakan Şimşek: "Yaklaşık 2 milyar dolarlık cari fazlamız var. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok. Mayıs 2023'te altın hariç 26 milyar dolar civarı cari açığımız vardı." - ANKARA