Bakan Şimşek: "Yaklaşık 2 milyar dolarlık cari fazlamız var. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok. Mayıs 2023'te altın hariç 26 milyar...

Bakan Şimşek:
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Bakan Şimşek: "Yaklaşık 2 milyar dolarlık cari fazlamız var. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok. Mayıs 2023'te altın hariç 26 milyar dolar civarı cari açığımız vardı.

Bakan Şimşek: "Yaklaşık 2 milyar dolarlık cari fazlamız var. Şubat ayı itibarıyla altın hariç cari açığımız yok. Mayıs 2023'te altın hariç 26 milyar dolar civarı cari açığımız vardı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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