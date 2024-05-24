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Bakan Şimşek: Üretilen dedikodulara itibar etmeyin

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yalan haberlerle kasıtlı bir gündem oluşturulduğunu belirterek, vatandaşlardan dedikodulara itibar etmemelerini ve politikaları hakkında duymadıkları haberlere inanmamalarını istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" dedi.

Bakan Şimşek, X hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Güncel Haberler

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