Bakan Şimşek: "Ülkemizin yatırım, ihracat ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam...

Bakan Şimşek: "Ülkemizin yatırım, ihracat ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD ve bankacılarla görüştü.