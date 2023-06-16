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Bakan Şimşek: "Ülkemizin yatırım, ihracat ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam...

Ekonomi Haberleri

Bakan Şimşek: "Ülkemizin yatırım, ihracat ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD ve bankacılarla görüştü.

Bakan Şimşek: "Ülkemizin yatırım, ihracat ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD ve bankacılarla görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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