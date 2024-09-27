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Bakan Şimşek: Türkiye'nin Yatırım Potansiyeli Yüksek

Bakan Şimşek: Türkiye'nin Yatırım Potansiyeli Yüksek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleştirdiği toplantıların ardından Türkiye'nin yüksek yatırım potansiyeline vurgu yaptı ve bu potansiyele ulaşmak için kararlı politikalar uygulayacaklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirdiği yoğun toplantılar sonrası Türkiye'ye döndü. ABD'de gerçekleştiridiği toplantılara dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Şimşek, Türkiye'nin yatırım çekmek için potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ABD'deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük. Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Türkiye Finans

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