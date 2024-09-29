Bakan Şimşek'ten Ödeme İmkanları Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka veya kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunmayan işletmelere cezai işlem uygulandığını açıkladı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere cezai işlem uyguladıklarını duyurdu.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarla vergisini ödemeyen işletmeleri Gelir İdaremize bildirebilirsiniz" dedi.