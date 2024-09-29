Bakan Şimşek'ten Ödeme İmkanları Açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere cezai işlem uyguladıklarını duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banka ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunmayan veya farklı fiyat isteyen işletmelere gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu tür uygulamalarla vergisini ödemeyen işletmeleri Gelir İdaremize bildirebilirsiniz" dedi.