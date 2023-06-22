Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası kararı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesinin istikrar, güven, sürdürülebilirlik kavramları ile somutlaştığını belirterek, ekonomi politikalarının bu kavramlar ekseninde şekilleneceğini söyledi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi ilkelerine dayanıyor. Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek" dedi.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesinin istikrar, güven, sürdürülebilirlik kavramları ile somutlaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir" dedi.

"Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. 2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek."