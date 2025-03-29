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Bakan Şimşek'ten MASAK Açıklaması: 'Savcılık Dışında Müdahale Söz Konusu Değil'

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK ile ilgili iddialarına yanıt vererek, savcılığa raporlanan MASAK raporlarının gizliliğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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