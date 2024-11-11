Bakan Şimşek'ten İşsizlik Oranı Açıklaması: Eylülde Yüzde 8,6

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İşgücü göstergelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşgücü göstergeleri program hedeflerimizden daha olumlu seyrediyor, işsizlik oranı eylülde yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti. Sanayi üretiminde ikinci çeyrekte başlayan daralma hız kesmekle birlikte üçüncü çeyrekte de sürdü. Bu gelişmede Avrupa'nın zayıf talebi ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımlarımızın büyüme üzerindeki kısa vadeli geçici etkileri belirleyici oldu. Önümüzdeki dönemde daha destekleyici küresel koşullar, artan güven ortamı ve öngörülebilirlik, iyileşen beklentiler ve yapısal adımlar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyecek." - ANKARA