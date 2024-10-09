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Bakan Şimşek'ten İhracata Yeni Destek Modeli Müjdesi

Bakan Şimşek'ten İhracata Yeni Destek Modeli Müjdesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime yönelik yeni bir reeskont kredisi modeline 2025 yılında geçileceğini açıkladı. Ayrıca, ihracatçılara sundukları desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek" dedi.

Bakan Şişmek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatçılarımızın her zaman yanındayız. 2023 yılı Mayıs ayında 300 milyon TL olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar TL'ye çıkarttık. Eximbank'ın sermayesini 21,9 milyar TL artırarak 35,7 miyar TL'ye yükselttik. Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunu kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80'e çıkarttık. Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Teknoloji İhracat Ekonomi Finans Maliye

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