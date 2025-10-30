Haberler

Bakan Şimşek: Reel Sektörde Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinin iyileştiğini ve dezenflasyonun devam edeceğini öngördüğünü açıkladı. Eylülde gıda fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini sınırlı bir şekilde bozduğuna dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinin iyileştiğini belirterek, "Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
