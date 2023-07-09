Bakan Şimşek: Mali disiplini yeniden tesis edeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak, mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, deprem kaynaklı harcamaların 761,7 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini ve deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandığını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak, mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında 15,9 milyon emeklimizi ve 4,9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 oranında artırdık. Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. Para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek? — Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023