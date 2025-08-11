Bakan Şimşek'in Ağabeyi Nazmi Şimşek Vefat Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek'in cenaze namazının Yalova'da kılınacağını duyurdu. Şimşek, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek'in cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vakti kılınacağını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aile büyüğümüz, değerli ağabeyim, baba yarım, ilkokul öğretmenim Nazmi Şimşek, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün Yalova'da öğle namazını müteakip son vazifemizi ifa edeceğiz. Salı günü Batman'da, çarşamba günü Ankara'da taziyeleri kabul edeceğiz. Bu acı günümüzde yanımızda olan, arayan, soran ve yazan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
