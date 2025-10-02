Bakan Şimşek: İhracat Performansı Cari Dengeyi Sürdürülebilir Kılıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İthalattaki artışa rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracat yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve yurt dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişim, avro/dolar paritesinin katkısı ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor. Katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.