Bakan Şimşek: İç Borç Çevirme Oranı Gelecek Yıl Azalacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirtti. Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişiminin kolaylaşacağını ve reel sektörün büyümesinin destekleneceğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirterek "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." ifadesini kullandı.
Şimşek, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi