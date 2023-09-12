Bakan Şimşek: Günlük Kredi Limitini 10 Kat Artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi limitinin 3 milyar TL'ye yükseltilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Şimşek, ihracatçılara günlük kredi limitini 10 kat artırdıklarını belirterek, ihracatı önceliklendirme konusunda ciddi olduklarını vurguladı.

BAKAN ŞİMŞEK: GÜNLÜK KREDİ LİMİTİNİ 10 KAT ARTIRDIK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi limitinin 3 milyar TL'ye yükseltilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız" dedi.