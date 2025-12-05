Bakan Şimşek: 'Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmek. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek Hükümetimizin nihai amacı kapsayıcı büyümeyi ve adil gelir dağılımını sağlamak" dedi.

Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'nin ikincisi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programa ilişkin bilgi verdi. Enflasyon rakamları hakkında bilgi paylaşan Şimşek, "En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek" dedi.

"Nihai amacımız kapsayıcı büyümeyi ve adil gelir dağılımını sağlamak"

Hükümetin nihai amacının kapsayıcı büyümeyi ve adil gelir dağılımını sağlamak olduğunun altını çizen Şimşek, "Nihai amacımıza ulaşmak için yapısal dönüşümü başarmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu programı uyguluyoruz. Bu programın üç evresi var; birinci evre makro risklerin yönetimi, ikinci evrede mali disiplini tesis ettik cari açığı düşürdük, kur korumalı mevduat mekanizmasından çıktık enflasyon düşmeye başladı. Üçüncü evre ise kazanımların pekiştirildiği tek haneli enflasyonun kalıcı olduğu, cari açığın sorun olmaktan çıktığı, verimlilik ve rekabet gücünün artması için reformların hızlandığı dönem olacak. Üçüncü evreye gelecek sene geçiyoruz" şeklinde konuştu.

Temel mallarda enflasyonun yüzde 20'nin altına düştüğünü hatırlatan Şimşek, "Gıda enflasyonu yüzde 27 civarı. Buna rağmen manşet enflasyon yüzde 31. Çünkü Türkiye'de kira, eğitim ve hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor. Hizmet enflasyonu yüzde 97'den yüzde 44'e kadar düştü. Bunu düşürmek için deprem bölgesinde konut inşa ediyoruz 350 bin konutu teslim ettik. Gelecek sene 600 bin konut teslim edilecek. Sosyal konut projeleri devam ediyor, kentsel dönüşüm projelerini uyguluyoruz. Bütün bunları bütçeden yapıyoruz. Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 90'ı devlet okullarına gidiyor. Yüzde 10'un gittiği özel okullarda ise yüksek rakamlar görüldü, oralarda da makul fiyatlar görülecek" ifadelerini kullandı.

"Kamuda tasarruf çabası var ve sonuç alıyoruz"

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesinde önemli reformlar planladıklarını dile getiren Şimşek, "Bütçe açığımız deprem nedeni ile milli gelire oranı yüzde 5'e çıkmıştı. Bütçe açığımız bu sene yüzde 3'e düştü, gelecek senelerde daha düşük seviyelere düşüreceğiz. Tasarruf konusunda kamu giderlerini kontrol altına almada başarılı olduk. 10 yıllık ortalamaya göre bu harcamaların (kamu giderleri) bütçeye oranı yüzde 4,6. Biz geçen sene yüzde 3,1'e indirdik, bu sene 3'ün de altında olacak. Kamuda tasarruf çabası var ve sonuç alıyoruz" sözlerini ifade etti.

KKM'nin de 143 milyar dolar azaltıldığını da ifade eden Şimşek, "Türkiye'nin bilançosunda 250 milyar doları aşan bir iyileşme var" dedi.

Altın ithalatına ilişkin de bilgi paylaşan Şimşek, "Altın ithalatı sadece sanayide kullanmak için yapılmıyor. Altın bir portföy tercihidir, saygı duyuyoruz. Vatandaşımızın ithal ettiği altınları bir kenara bırakırsak Türkiye'de cari açık kalmıyor. Osmanlı'nın son 100 yılına da baksanız, Türkiye'nin ilk 100 yılına da baksanız en büyük darboğaz döviz darboğazıdır. Cari açıkla ilişkilidir. İlk defa biz yapısal olarak biz bu sorunu aşma noktasındayız" ifadelerini kullandı.

"Yatırım yapılabilir kategoriye doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz"

Bakan Şimşek Merkez Bankası rezervlerinin arttığına da dikkat çekerken, "Çünkü her an bir takım şoklarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle rezerve ihtiyaç var. Biz net rezervlerimizi son 2 yılda programımız dahilinde 118 milyar dolar artırdık. Kur korumalı mevduatı 143 milyar dolar azalttık, bitiyor 400 milyon dolar kaldı vadesini bekliyoruz. Türkiye'nin bilançosunu 250 milyar dolar iyileştirdik. Türkiye'nin risk pirimi son 7,5 yılın en iyi seviyesine geldi. Son 2 yılda Türkiye'nin risk pirimi 472 baz puan düştü. Bize benzer ülkeler 49 baz puan düştü. Türkiye'nin kredi notu en az 2 kademe artırıldı. Yatırım yapılabilir kategoriye doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin milli gelirindeki artışa da değinen Şimşek, "2002'de dünya ekonomisinde 21'inci sıradayken şimdi 16'ıncı sıradayız. Satın alma gücü paritesinde 16'ıncı sıradan 11'inci sıraya yükseldik" diye konuştu. - İSTANBUL