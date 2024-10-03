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Bakan Şimşek: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Çalışıyoruz

Bakan Şimşek: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Çalışıyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci yarısında enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanarak tek haneye ulaşma hedefini açıkladı. Eylülde yıllık enflasyonun %49,4'e gerilediğini belirten Bakan, fiyat istikrarı için çeşitli politikaların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun duyurduğu enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın 2'nci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Finans Maliye

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