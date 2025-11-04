Haberler

Bakan Şimşek: Enflasyonda Düşüş Gözlemleniyor

Bakan Şimşek, enflasyonda düşüş yaşandığını ve gıda kaynaklı geçici bir şok olabileceğini belirtti. Kuraklık ve don olaylarının enflasyon üzerindeki etkilerini vurguladı.

Bakan Şimşek: "Progam sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var 1-2 aylık yavaşlama normal. Önemli olan trendin nereye gittiğidir. Gıda kaynaklı geçici bir şok var. Kuraklık ve don olayı yaşadık. Dezenflasyon hızı başlangıçta güçlü olur, zamanla yavaşlar bunu öngörüyoruz. Enflasyon, bu sene neden yüzde 30'da kalacak diye sorarsanız, kuraklık ve don sebepli gıda şoku diyebiliriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
