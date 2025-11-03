Bakan Şimşek: Enflasyon Hedeflerimize Uygun Yapısal Adımlar Atıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK'in ekim ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yıllık enflasyonun ekimde sınırlı da olsa gerilediğine dikkati çeken Şimşek, "2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024'te yüzde 44'e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9'a indi" dedi.

Şimşek, dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabildiğine vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi şartlar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz." - ANKARA