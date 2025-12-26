Haberler

Bakan Şimşek, Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki gerilemenin ve hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını açıkladı. Merkez Bankası verileri doğrultusunda, hane halkı ve reel sektörde enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde düştüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme eğilimi ile hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hane halkında 12,2, reel sektörde 12,8, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı 'Nadir' diyerek duyurdu

AİHM'den İmamoğlu kararı! Avukatı "Nadir" diyerek duyurdu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...