Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde Düşüş Devam Ediyor

Bakan Şimşek: "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi