Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde Düşüş Devam Ediyor

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon beklentilerinin eylülde de düştüğünü, hanehalkı ve reel sektörde önemli gerilemeler kaydedildiğini açıkladı.

Bakan Şimşek: "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu." - ANKARA

