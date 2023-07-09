Bakan Şimşek: "Emekli ve kamu çalışanları için önemli iyileştirmeler yaptık. 2022 sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli...

Bakan Şimşek: "Emekli ve kamu çalışanları için önemli iyileştirmeler yaptık. 2022 sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 artırdık"