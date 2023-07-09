Üye Girişi
Haberler
Bakan Şimşek: 'Emekli ve kamu çalışanları için önemli iyileştirmeler yaptık. 2022 sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli...

Bakan Şimşek: "Emekli ve kamu çalışanları için önemli iyileştirmeler yaptık. 2022 sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli...

Ekonomi Haberleri

Bakan Şimşek: "Emekli ve kamu çalışanları için önemli iyileştirmeler yaptık. 2022 sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 artırdık"

Bakan Şimşek: "Emekli ve kamu çalışanları için önemli iyileştirmeler yaptık. 2022 sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141,8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114,3 artırdık"

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Memur Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title