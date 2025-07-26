Bakan Şimşek: "Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi. Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi