Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk ekonomi verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, cari dengedeki sürdürülebilir seviyelerin korunduğunu ve dış yatırım girişlerinin son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor." ifadesini kullanan Şimşek, 2023 ortasında yüzde 5'e ulaşan yıllık cari açığın milli gelire oranının 2024'te yüzde 0,8'e gerilediğini bildirdi."

Şimşek, 2025'te bu oranın yüzde 1,6 olmasını beklediklerini belirterek, "Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-2023 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024'te yüzde 0,2 fazla verdik. 2025 yılında ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Programa duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetlerin de gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025'te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin, sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz. Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
