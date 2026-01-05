Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 olacağını ve dezenflasyonun yaygınlaştığını açıkladı. Yıllık hizmetler enflasyonu da 21,7 puan düşerek yüzde 44 seviyesine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun, bir önceki seneye göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 olduğunu ve dezenflasyonun genele yayıldığını bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyondaki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, "2025 yıl sonu enflasyonu, bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı." ifadesini kullandı.

Şimşek, yıllık enflasyonun, temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 olduğunu belirtti.

Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonunun 21,7 puan düşerek yüzde 44 olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar, dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti