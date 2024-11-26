Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi
Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in

Gözler Orta Doğu'da! Saatler içinde her şey değişebilir

Bakan Şimşek: 2025'te Enflasyonda Kalıcı Düşüş Sürecek

Bakan Şimşek: 2025'te Enflasyonda Kalıcı Düşüş Sürecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin enflasyonunun 2025 yılında kalıcı bir düşüş göstereceğini belirtti. Ayrıca, cari açığın milli gelire oranının %1'in altına düştüğünü ve Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2025 yılında enflasyonda kalıcı düşüş güçlü bir şekilde devam edecek. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Biz cari açığın önümüzdeki yıllarda yüzde 2'nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katıldı. Bakan Şimşek, Türkiye'nin dünyada nispeten büyük ekonomilerden bir tanesi olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 90 milyon nüfus, 1,3 trilyon doların üzerinde cari kurlarla gayrisafi yurtiçi hasılası ve kişi başı milli geliri bu sene itibariyle 15 bin doların üzerinde bir ülke olarak Türkiye, dünyada bu verilere sahip ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Son 100 yıla bakarsanız Türkiye'nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8"

Türkiye'nin bazı boyutlarıyla 17 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin toplamından daha büyük olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Türkiye tüm göstergeler itibariyle büyük bir ülke. Bölgemizde önemli bir ekonomiyiz ve hızlı büyüyen bir ekonomiyiz. Son 100 yıla bakarsanız Türkiye'nin ortalama reel büyümesi yüzde 4,8. Dünyanın en hızlı büyüyen gelişmekte olan ülkeler arasındayız. Son 22 yılı baz alırsak, ortalama reel büyüme yüzde 5,5" dedi.

Altyapıyı öncelik haline getirdiklerini vurgulayan Şimşek, "Altyapıya son 20 yılda yaklaşık 280 milyar dolar yatırım yaptık. Bu sene muhtemelen 300 milyar dolara çıkacak. En büyük önceliğimiz organize sanayi bölgelerini ve sanayi üslerini limanlara demir yolu ile bağlamaktır. Diğer bir önceliğimiz ise enerjide dönüşüm. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu enerji kapasitemiz içerisindeki payı yüzde 59'a ulaştı. Bu yıl muhtemelen yüzde 60'ı aşarız. Türkiye'nin karbon ayak izini düşürmek istiyoruz. 2053'te net sıfır hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek"

2025 yılında enflasyonda kalıcı düşüşün güçlü bir şekilde devam edeceğini belirten Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda hizmet ihracatının etkisi büyük. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek aslında TL'de istikrar demek. Biz cari açığı önümüzdeki yıllarda yüzde 2'nin altına kalıcı olarak düşmesini bekliyoruz."

"Gelirler politikasında daha makul bir patikaya doğru ilerleyeceğiz"

Geçen sene rezervler konusunda kaygıların olduğunu ancak Türkiye'nin swap hariç net rezervlerini 105 milyar dolar artırdıklarının altını çizen Bakan Şimşek, "Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık. Dezenflasyon bizim en büyük önceliğimiz. Bu sene 44-45 civarında bir rakamla kapatacağım gibi görünüyor. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek. Nedenlerinden bahsetmek gerekirse, para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisi var. Maliye politikası bu yıla göre daha sıkı olacak. Yani bütçe açığımız düşecek. Gelirler politikasında daha makul bir patikaya doğru ilerleyeceğiz" dedi.

"Hedefimiz bütçe açığını kalıcı olarak yüzde 3'ün altına düşürmek"

Şimşek, "Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 26'ya düştü. Hedefimiz bütçe açığını kalıcı olarak yüzde 3'ün altına düşürmek. Liradaki oynaklık azalmıştır. Bizim için en kritik alan enerjide dönüşümdür. Çünkü son 20 yılda 900 milyardan dolardan daha fazla parayı enerji ithalatına ödemişiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Hastanelerde yeni dönem başlıyor
img

Babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı
img

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı canlı izle! 26 Kasım Salı Bir Gece Masalı 13. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 26 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Yengeç, Oğlak, Koç burcu yorumu! 26 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı? GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi) Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu? TRT Spor yayın akışı 26 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Gaziantep hava durumu | 27 Kasım Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep hava durumu bugün nasıl? Borsada açığa satış yasağı kalktı mı? Açığa satış yasağı nedir, ne zaman kalkacak? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 78. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 78. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.