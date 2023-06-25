Bakan Özhaseki: 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2012 yılından bugüne kadar 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladıklarını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2012 yılından bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladıklarını duyurdu.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki sağlıksız yapıları kentsel dönüşümle yenileyerek vatandaşlarımızın daha güvenli yuvalarda yaşaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aralıksız çalışıyoruz. 2012'den bugüne, 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık. 289 bin 140 bağımsız birimin yapımını da sürdürüyoruz. Deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlıklı bir Türkiye için önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.