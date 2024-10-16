Bakan Ömer Bolat: "2024'ün ilk 9 ayında Afrika-Türkiye ticaret hacmi 27 milyar dolara yaklaştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 11'inci WCI Forum'unda konuştu. Bakan Bolat, "2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaştı. Bu dönem zarfında ihracatımız 10 kat artarak 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara; ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaştı" dedi.

11'inci Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu (WCI FORUM - World Cooperation Industries Forum) Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Wow Convention Center'da düzenlendi. 'Afrika'ya yatırım, Geleceğe Yatırım' temasıyla gerçekleşen forumda Afrika'nın 54 ülkesinden yaklaşık bin 500 iş insanı, Türk iş insanları ile bir araya geldi.

Forum'un açılışında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve WCI Forum Başkanı Utku Bengisu açılış konuşması gerçekleştirdi. Bakan Bolat, yaptığı konuşmada Türkiye ile Afrika arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Türkiye'nin kazan kazan prensibi ile ticari iş birliklerine açık olduğunu ifade etti. Bakan Bolat, "Afrika kıtası ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaştı. Özellikle altyapı, kentleşme, teknoloji, telekominasyon, yenilenebilir enerji ve turizm başta olmak üzere birçok sektör, Türk ve Afrikalı iş insanlarımıza önemli fırsatlar sunmaktadır" dedi.

Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisinin benimsendiğini ifade eden Bakan Bolat, "Türkiye, 2005 yılında 'gözlemci' statüsünde olduğu Afrika Birliği'nde, 2008 yılında 'stratejik ortak' konumuna gelmiştir. 2013 yılından itibaren ise ülkemiz, Afrika ile olan ilişkilerini 'Afrika Ortaklık Politikası' çerçevesinde ele almaktadır. Bu politikanın diplomatik ilişkilere yansıması olarak, Afrika ülkelerindeki büyükelçiliklerimizin sayısı 2003 yılında 12 iken, 2024 yılında neredeyse 4 katına çıkarak 44'e ulaşmıştır. Yakın gelecekte de bu sayının 50'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Yine bugün geldiğimiz noktada, 31 Afrika ülkesinde Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. 2003 yılındaki sadece 4 adet Ticaret Müşavirliğinden ulaştığımız bu seviye, Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin en önemli göstergelerinden biridir" şeklinde konuştu.

"2024'ün ilk 9 ayında Afrika-Türkiye ticaret hacmi 27 milyar dolara yaklaştı"

Afrika kıtası ile Türkiye arasında ki ticaret hacmine ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, "2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 7 kat artarak 37 milyar dolara ulaştı. Bu dönem zarfında ihracatımız 10 kat artarak 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara; ithalatımız ise 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara ulaştı. 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise Afrika-Türkiye ticaret hacmi 27 milyar dolara yaklaştı. Bu değerin 15,8 milyar dolarını Türkiye'nin ihracatı, 11,1 milyar dolarını ise Türkiye'nin Afrika'dan ithalatı oluşturmaktadır" diye konuştu.

"Afrika'daki Türk yatırımları, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı"

Afrika'daki Türk yatırımlarının arttığına da dikkat çeken Bolat, "Afrika kıtasında hızla gelişmekte olan ticari faaliyetlere ek olarak, müteahhitlik ve yatırımlar konusunda giderek derinleşen bir ilişkimiz bulunmaktadır. Bu çerçevede, yatırım pozisyonu bakımından 2003 yılında 67 milyon dolar olan Afrika'daki Türk yatırımları, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Afrika ve kıtadaki ülkeler ile ilişkilerimizin günden güne gelişmesi için çaba harcıyoruz"

Afrika kıtasına her alanda katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Bakan Bolat, "Afrika ve kıtadaki ülkeler ile ilişkilerimizin günden güne gelişmesi için çaba harcıyoruz. Bu bağlamda, THY'nin de Afrika'daki faaliyetleri giderek artmaktadır. 2003 yılında sadece Kuzey Afrika ülkelerine uçuş gerçekleştiren THY, 2024 yılında ise Afrika'da 62 destinasyona uçuş gerçekleştirmekte ve böylece Afrika Kıtasını transit rotalar ile tüm dünyaya bağlamaktadır" dedi.

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu: "Afrika'ya yardım değil yatırım yapın sözümüz, yalnızca ticaret temelli değil kardeşliğe dayalı bakış açımızın ürünüdür"

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu ise Afrika pazarının Türkiye ihracatında oluşturacağı potansiyelin altını çizdi. Bengisu yaptığı konuşmada, "Organizasyonlarımızda, Ticaret Bakanlığımızın üretimi ve ihracatı önceliklediği hedefler doğrultusunda özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerimiz özelinde çalışmalarımızı büyük bir kararlıkla sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Bengisu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Afrika Gelecektir, Gelecek Afrika'da sözü azim ve mücadele kaynağımız oldu. Seyahatlerim sırasında ki gözlemlerimi ve duygularımı yansıtan yaygın kabul gören Afrika'ya yardım değil yatırım yapın sözümüz, yalnızca ticaret temelli değil kardeşliğe dayalı bakış açımızın ürünüdür. Türkiye zulmün karşısında yer alan adaleti, barış ve huzuru dış politikasının esası sayan güçlü bir ülkedir."

WCI Forum'un açılış konuşmalarının ardından Utku Bengisu, Bakan Bolat'a plaket takdim etti. Ardından Bakan Bolat ile WCI Forum yetkilileri stantları ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve WCI Forum Başkanı Utku Bengisu'nun yanı sıra WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Abdulkadir Develi, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Gana Cumhuriyeti Yollar ve Otoyolları Bakanı'nın katıldığı WCI Forum, 2 gün boyunca sürecek. - İSTANBUL