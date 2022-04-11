Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati:

"Bizim iddiamız Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır"

"Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil"

"Atacağımız çok adım var"