Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır" Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: "Bizim iddiamız Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır" "Bizim özgüvenimiz kuru...
Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati:
"Bizim iddiamız Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır"
"Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil"
"Atacağımız çok adım var"