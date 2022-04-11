Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır" - Haberler

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Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır" Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: "Bizim iddiamız Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır" "Bizim özgüvenimiz kuru...

Bakan Nurettin Nebati: "Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati:

"Bizim iddiamız Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaktır"

"Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil"

"Atacağımız çok adım var"

Bakan Nurettin Nebati: Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır

Bakan Nurettin Nebati: Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır

Bakan Nurettin Nebati: Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır

Bakan Nurettin Nebati: Önümüzdeki dönem öncülüğümüz alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarmak, enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nurettin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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