Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi... - Haberler

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Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi...

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Bakan Nebati: 'Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi...

Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek"

Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek"

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

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