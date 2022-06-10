Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi... - Haberler

Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi... Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek" Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek" AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi Ekonomi Haberler

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