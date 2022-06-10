Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi... - Haberler

Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi...
AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek"
Bakan Nebati: "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanıyla yurt dışı yerleşiklerin, belli alanlarda kullanılacak TL cinsi varlıklara erişimi genişletilecek"
AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi